Dem VFC Plauen gelang es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die SFC Stern 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

VFC Plauen siegt zu Hause mit 2:0 gegen SFC Stern 1

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen das Team aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Elias Burdusudis traf für den VFC Plauen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen mit 2:0 vorne – 45. Minute

Kurz vor dem Pfiff konnte David Langer (Plauen) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 2:0 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: Nahrendorf – Wunderlich, Liebig, Tauscher, Krantz, Burdusudis, Schulz, Koumpous (83. Ibisevic), Plank, Langer (79. Spörl), Mohammadi

SFC Stern 1: Mertens – Garbulowski (46. Alhasan), Wolf (46. Özkaya), Gritli (57. Bassey), Wanyama, Uhlmann, Wundram (83. Ovaciuc), Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Gefrörer (83. Fiolka), Zimpel, Aydin

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80