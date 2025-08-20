Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem VFC Plauen am Sonntag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 2:4 (1:4) gegen den FC Förderkader Rene Schneider verabschieden musste.

Plauen/MTU. Am Sonntag haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Gleich nach Anpfiff schoss Danylo Sorokolita das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sorokolita (9.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Es blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Bammler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (79.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plauener aber nicht mehr wettmachen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Petzold, Liebig, Tauscher, Koumpous, Plank, Schulz, Burdusudis (72. Tiepner), Langer, Ibisevic (72. Bammler)

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Asad (64. Zepuntke), Wolff (70. Apelt), Ahrens, Rülke (64. Walkhoefer), Sanguinette, Sorokolita (33. Schultz), Schmidt, Bloch (76. Kruse), Lampe, Sahwil (64. Latta)

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50