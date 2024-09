Györ - Nach mehr als fünf Monaten Pause setzt die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre EM-Qualifikation fort. Die Fußballer von Nationaltrainer Antonio di Salvo spielen zunächst am Mittwoch (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) im ungarischen Györ gegen Israel. Schon das Hinspiel sei kein Selbstläufer gewesen und werde es auch jetzt nicht, mahnte der Coach, der wieder auf den Dortmunder Karim Adeyemi im Sturm setzen kann. Ende März hatten die Deutschen Israel mit 2:0 geschlagen. Am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) tritt di Salvos Mannschaft dann in Tallinn gegen Estland an.

Die Deutschen führen in der EM-Qualifikationsgruppe D mit 16 Punkten vor Polen, das 15 Zähler und schon eine Partie mehr ausgetragen hat. Israel ist Gruppenletzter. Für die Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die weiteren sechs Gruppenzweiten bestreiten Playoffs für die letzten drei Plätze.