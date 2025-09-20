Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (2:0) zu besiegen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (88.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Bergmann, Thurm (90. Brock), Große, Kanditt, Kirchbach, Klein (89. Kettmann), Beyer, Unger (63. Schieritz), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Piven

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, Dragon, Freund (77. Götz), Balbach (58. Öder), Dinter, (74. Ranft), Richter (46. Troitzsch), Hermann, Wittmann, Kleinert

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff