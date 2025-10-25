Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Möringer Sportverein vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Möringen geboten. Die Möringerer waren den Gästen aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Nach nur 18 Minuten schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

32. Minute: Möringer Sportverein baut Führung auf 2:0 aus

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schilling (Möringer) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe, Hutsu, Mayer, L. Eggert, Siegert, Schilling (75. Prüfer), Bünnig (84. Drawehn), Berr (84. Kuschmider), Dzierma (66. Köppe), A. Eggert

SV 51 Langenapel: Peters – Stolz, Schulz (73. Siemann), Neuling, Roloff, Beneke, Meyer, Atah (46. Pokorny), Bromann, Kamga Kamno (78. Schwerin), Afanasew

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48