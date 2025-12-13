Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich die SG Letzlingen / Potzehne vor 63 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 geboten. Die Gardeleger waren den Gästen aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jacob Engler für Letzlingen / Potzehne traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Salzwedeler revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Florian Roese erzielt.

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und SV 51 Langenapel – 48. Minute

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

19 Minuten nach der Pause konnte Stefan Saluck (Letzlingen / Potzehne) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 3:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – O. L. Mertens (86. Klement), Grabau, A. Bock, Wiegmann, Schulze, Pape (75. Schlamann), Engler, M. Bock (50. Saluck), D. Mertens, Krehl (65. Daries)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (88. Hahn), Vierke (70. Afanasew), Pokorny (88. Scholze), Roese, Peters, Neuling, Atah (88. Nematov), Meyer, Roloff (70. Kamga Kamno), Schulz

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63