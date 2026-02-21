Der Burger BC 08 I unter Leitung von Trainer Tim Kolzenburg feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger waren den Gästen aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Erik Teege (Burger BC 08 I) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste zweimal Gelb hinnehmen (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Burger BC 08 I in Minute 77 2:0 in Führung

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Burger BC 08 I kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Denis Neumann (Burg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Schlitte, Wehrmann (84. Rusche), Grisgraber, Thiede (84. Baas), Neumann, Siebert, Kersten (56. Engel), Teege (56. Saage), Jürgen, Parpart (68. Schulz)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krietsch, Kummert, Müller, Ali, Eisert, Wulff, Gueta, Krubert (82. Lemke), Hentschel, Wazar Hasan

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103