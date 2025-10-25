Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen die SV Union Heyrothsberge – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (5:1) wider.

Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (5:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Biederitzer konterten in der 21. Spielminute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – 1:1 in Minute 21

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Alexander Vasükov versenkte den Ball in Minute 48. Gefährlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 6:2. Maximilian Reber traf in Minute 51 zum dritten Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth schoss und traf in Spielminute 67. Pascal Hampel traf in Spielminute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Tom Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (78.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Biederitzer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Derda (66. Matthies), Sengewald, Jakobs (84. Weber), Bach (66. Hasse), Haus (75. Sacher), Falk, Hampel, Willms, Pruhs (55. Badeleben), Reber

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Schulze (85. Thorand), Marth, Marks, Taube, Vasükov, Kloska (85. Hrachowitz), Möser (73. Wöhler), Schlüter, Schäfer

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62