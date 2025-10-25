Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau. 145 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion der Waggonbauer. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Franz Unger (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

0:0 für BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau –

Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (87. Dabel), Schmitz, Hoffmann, Hotopp, Kowalski (78. Schubert), Winkler, Englich (78. Piven), Pannier, Niesel, Kunze

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel (69. Engl), Strauchmann, Tsipi (83. Sothen), Bondarenko (80. De Pinho Gomes), Maier, Neuhaus, Neuhaus, Omerovic, Hatim, Souvatzoglou

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145