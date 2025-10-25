Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der SV Allemannia 08 Jessen von Trainer Julius Sahr aus dem Kräftemessen mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Jessen/MTU. Die 81 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten das Team aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich.

Kevin Heinze (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

Minute 64: SV Allemannia 08 Jessen führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Mustafa Alalawi den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (78.). Damit war der Triumph der Jessener entschieden. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Wedmann, Heinrich, Weidmann, M. Michlick (80. Sachse), Olexy (80. Michalke), Heinze (80. Schüler), Quinque, J. Michlick, Böhme (61. Krause), Alalawi

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Bilke, Poenicke, Kirschke, Schütz, Kühne, Gröber, Födisch, Oberländer, Krott (73. Howe)

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81