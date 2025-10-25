Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte ein deutliches Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Kreveser gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Gardelegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kreveser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Robert Engelfried erzielt.

28. Minute: Kreveser SV mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte dreimal Gelb ein. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (87.). Der Kreveser SV sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, R. P. Rosenkranz, Kiebach, Engelfried (66. Riemann), Pieper, C. Rosenkranz, Nitzsche (66. Präbke), Thomsen, Rathke (76. Thiede), Döring

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Goudou, Osmers (46. Lübke), Berezovskyi, Giesecke, Peters, Wulfänger, Werner (90. Roitsch), Lenz (84. Majewski), Liebelt (67. Reiner), Kurpiers

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61