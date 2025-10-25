Ergebnis 9. Spieltag Möringer Sportverein gewinnt im Heimspiel mit 3:0 gegen SV 51 Langenapel
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der Möringer Sportverein vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV 51 Langenapel freuen.
Stendal/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Möringen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Möringerer besiegten das Team aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän.
David Berr traf für den Möringer Sportverein e.V. in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Christopher Schilling (32.) erzielt wurde.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 9
Möringer Sportverein liegt in Minute 32 2:0 vorn
Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Schilling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (74.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Möringerer aber nicht mehr einholen. Die Möringerer haben sich somit Platz neun gesichert.
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel
Möringer Sportverein: Bauer – Schilling (75. Prüfer), Dzierma (66. Köppe), Siegert, Bünnig (84. Drawehn), Berr (84. Kuschmider), Hutsu, A. Eggert, L. Eggert, Mayer, Kumpe
SV 51 Langenapel: Peters – Bromann, Atah (46. Pokorny), Kamga Kamno (78. Schwerin), Stolz, Neuling, Beneke, Meyer, Afanasew, Roloff, Schulz (73. Siemann)
Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48