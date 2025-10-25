Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der Möringer Sportverein vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

David Berr traf für den Möringer Sportverein e.V. in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Christopher Schilling (32.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Möringer Sportverein liegt in Minute 32 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Schilling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (74.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Möringerer aber nicht mehr einholen. Die Möringerer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Schilling (75. Prüfer), Dzierma (66. Köppe), Siegert, Bünnig (84. Drawehn), Berr (84. Kuschmider), Hutsu, A. Eggert, L. Eggert, Mayer, Kumpe

SV 51 Langenapel: Peters – Bromann, Atah (46. Pokorny), Kamga Kamno (78. Schwerin), Stolz, Neuling, Beneke, Meyer, Afanasew, Roloff, Schulz (73. Siemann)

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48