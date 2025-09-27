Die SV Germania 08 Roßlau unter Leitung von Coach Jens Borchers feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Nach 15 Minuten schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Vincent Elias Seiffert der Torschütze (27.).

SV Germania 08 Roßlau in Minute 27 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Reichardt wurde für Enrico Franzel eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Jan-Niklas Seifert für Niklas Schölzel und Brian-Lucas Körnicke für Marcel Müller den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

32 Minuten nach der Pause konnte Maximilian Reichardt (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, L. Lorenz, Mieth (82. Richter), Marzian, Müller (84. Michaelis), Franzel (71. Reichardt), Berke, Seiffert (46. Ruge), Hagendorf, Hanke (78. E. S. Lorenz)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schölzel, Guroll (46. Körner), Ziem, Scheller, Löwe (82. Saage), Weber (46. Kappel), Seifert (74. Schölzel), Bergt, Körnicke (74. Müller), Schaaf

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196