Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Justin Thurm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

37. Minute: BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Schon drei Spielminuten später konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Bergmann, Piven, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Kirchbach, Thurm (90. Brock), Unger (63. Schieritz), Kanditt, Große, Klein (89. Kettmann)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Troitzsch), Lindenhahn, Balbach (58. Öder), Hermann, Wittmann, Freund (77. Götz), Dragon, (74. Ranft), Kleinert, Dinter

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff