Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer traf für den VfB 1906 Sangerhausen II in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

25. Minute: VfB 1906 Sangerhausen II führt mit zwei Toren

17 Minuten nach der Pause konnte Niklas Reiber (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Roßner, Schröter, Reiber, Gümül (83. Grübner), Buchhorn, Eisler (75. Kögel), Hetke (90. Strasser), Dietze (75. Halle), Baum, Grüllmeyer

SV Großgrimma: Schmidt – Pillert (75. Nitzschke), Beyenbach, Schneider, Bauer, Witt, Wöpe, Angeli, Ibrahim (83. Reinhardt), Krobitzsch, Göbel

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17