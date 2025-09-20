Eine deutliche Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Thiede den Ball ins Netz (15.).

TSV Brettin/Roßdorf I liegt 0:2 zurück – Minute 15

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte noch einmal Gelb. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Lennert Gramelsberger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.). In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl (83. Gronwald), Tepper, J. Papke, Dauter, L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. P. Feuerherdt, Müller, Zander (80. Helm), L. Lindemann (60. Harzendorf), J. Feuerherdt (46. Wicke)

Burger BC 08 I: Klötzer – Wegner (70. Hasan), Thiede, Schlitte, Saage (46. Ulrich), Jürgen (55. Grisgraber), Neumann (60. Schulz), Siebert (70. Baas), Kersten, Engel, Gramelsberger

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123