Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem 1. FC Zeitz ein 5:4 (2:4)-Triumph über den SV Großgräfendorf.

In Minute 15 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

Gleichstand. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze versenkte den Ball in der 26. Spielminute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in Spielminute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zeitzer zu entscheiden (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Medovkin, Kämpfe, Felgenträger, Thäle (30. Flesch), Schröter (47. Abdullahi Hassan), Brausch (24. Eckardt), Rieger, Müller, Rothe

SV Großgräfendorf: Deubel – Tietze, Werner, Bunzel (84. Lautenschläger), Ernst, Uhlmann (57. Wolf), Henze, Hofmann, Weniger, Geier, Meyer (30. Goldschmidt)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35