Der Burger BC 08 I unter Leitung von Trainer Tim Kolzenburg feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger waren den Gästen aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Erik Teege (Burger BC 08 I) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste zweimal Gelb hinnehmen (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Die Burger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Luca Jannes Schulz der Torschütze (77.).

Minute 77: Burger BC 08 I mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Burger BC 08 I steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Denis Neumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (83.). Damit war der Triumph der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Kersten (56. Engel), Parpart (68. Schulz), Siebert, Wehrmann (84. Rusche), Grisgraber, Thiede (84. Baas), Teege (56. Saage), Jürgen, Schlitte

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Kummert, Hentschel, Müller, Wulff, Krietsch, Krubert (82. Lemke), Eisert, Gueta, Ali

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103