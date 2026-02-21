Kantersieg für den Eilslebener SV: Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg feiern. Vor 39 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Eilsleben/MTU. Siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

Jerome Luca Gerhardt traf für den Eilslebener SV in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV führt nach 15 Minuten 2:0

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Luca Drebenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nach wenigen Momenten gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Bach, Derda, Köhler (60. Wittek), Badeleben, Matthies (60. Bockwoldt), Niebuhr, Gerhardt (60. Weber), Haus, Hampel (80. Roloff), Stolte (60. Jakobs)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ngou, Hilgendorf, Spiering, Nsien, Gröschner, Hartwig, Njonou, Ellrich, Kasper (85. Chahdali), Klinzmann

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39