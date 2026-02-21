Der Osterweddinger SV errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

70. Minute Osterweddinger SV auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Müller (46. Loof), Klaus, Schulze (90. Suchanek), Reuter, Iser (75. Koch), Falkenberg, Dziobek (75. Hübler), Nölle, Magel

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Skorsetz, Dreiling, Seegers, Theele (77. Hornbach), Gropius, Meyer (46. Brandt), Rittmeister, Rathsack, Grzenda

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64