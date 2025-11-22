Fußball-Landesklasse 1: Am Samstag setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 143 Zuschauern gegen den VfB 07 Klötze I mit einem überlegenen 9:0 (5:0) durch.

Burg/MTU. 9:0 (5:0) in Burg: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Samstag im Tor der Gäste aus Klötze untergebracht.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Xaver Parpart der Torschütze (7.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Neumann traf in Minute 11, Marc-Andre Jürgen in Minute 22, Collin Rusche in Minute 40, Erik Teege in Minute 69, Pascal Thiede in Minute 74 und Erik Baas in Minute 87. Spielstand 8:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Luca Jannes Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – VfB 07 Klötze I

Burger BC 08 I: Klötzer – Rusche (59. Kersten), Neumann (74. Wegner), Thiede, Grisgraber (74. Schulz), Schlitte, Jürgen, Gramelsberger, Wehrmann (46. Teege), Parpart (74. Baas), Saage

VfB 07 Klötze I: Reek – Dannies, Banse, Lehmann (74. Maihack), Lange, Wißwedel, Mühl (83. Homeier), Dannies, Gase, Homeier, Fuhrmann

Tore: 1:0 Denis Neumann (6.), 2:0 Xaver Parpart (7.), 3:0 Denis Neumann (11.), 4:0 Marc-Andre Jürgen (22.), 5:0 Collin Rusche (40.), 6:0 Erik Teege (69.), 7:0 Pascal Thiede (74.), 8:0 Erik Baas (87.), 9:0 Luca Jannes Schulz (89.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Charlott Ziehm; Zuschauer: 143