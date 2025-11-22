Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 44 Zuschauern gegen die JSG Halle Nord mit einem souveränen 6:0 (4:0) durch.

Eisleben/MTU. 6:0 (4:0) in Eisleben: Ganze sechs Bälle hat das Team von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Samstag im Tor der Gäste aus JSG untergebracht.

Leandros Paris Markou (MSV Eisleben) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yannik Rische der Torschütze (17.).

17. Minute: MSV Eisleben mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Mika Knieriem traf in Minute 27, Paul Wilfried Wiegand in Minute 42 und Rische in Minute 55. Spielstand 5:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niclas Ebert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (63.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Halle Nord

MSV Eisleben: Bock – Al Khalaif (50. Neugebauer), Haase, Wiegand (62. Fischer), A. Schmidt, Markou, L. Schmidt, Ebert, Knieriem (68. Flemming), Engel (62. Raman), Rische (60. Dubova)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hufenreiter, Renner, Heumann, Machatsch, Salomon, Hapke, Dreier, Simmert (37. Hönicke), Lehmann, Theibach (17. Hengmith)

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (5.), 2:0 Yannik Rische (17.), 3:0 Mika Knieriem (27.), 4:0 Paul Wilfried Wiegand (42.), 5:0 Yannik Rische (55.), 6:0 Niclas Ebert (63.); Schiedsrichter: Harald Ruppenthal (Hettstedt); Zuschauer: 44