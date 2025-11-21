Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Minute 89: VfB 1906 Sangerhausen vorne dank zwei Treffern von Kevin-Eugenio Schäffner – 2:0

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Husung, Schäffner, Scholz (88. Halle), Olbricht, Sonnenberg, Schneider, Schulz (68. Lange), Kern, Worch (90. Reiber)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Seniura, Sonco, Kolomiiets (82. Embalo), Schmökel, Lytvyn, Sambu Cabral (60. Ndour), Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), May (60. Yaghobi), Moroz, Jalo

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60