Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Frank Papke. Der Trainer von Brettin/Roßdorf musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Gleich nach Anpfiff schoss Vincent Schlitte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb (11.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Thiede den Ball ins Netz (15.).

TSV Brettin/Roßdorf I sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 15

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte noch einmal Gelb. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

30 Minuten nach der Pause konnte Lennert Gramelsberger (Burg) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. Feuerherdt (46. Wicke), Dauter, Schmahl (83. Gronwald), L. Lindemann (60. Harzendorf), Tepper, Müller, L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. P. Feuerherdt, Zander (80. Helm), J. Papke

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede, Engel, Jürgen (55. Grisgraber), Siebert (70. Baas), Kersten, Neumann (60. Schulz), Wegner (70. Hasan), Saage (46. Ulrich), Schlitte, Gramelsberger

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123