Stendal/MTU. Der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (0:2).

Nach 22 Minuten schoss Jeremy Papke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Papke der Torschütze (28.).

SV Viktoria Uenglingen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 28. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Florian Henry Kreisel ersetzte Jann-Erik Paulsen. Auf der Gastseite sprangen Dustyn Harzendorf für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Fritz Kniesche ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb.

35 Minuten nach der Pause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Paulsen (74. Kreisel), Pfeiffer, Bierstedt, B. Hunnius, Jandt, Arndt, S. Hunnius, D. Ahrendt, C. Ahrendt, J. Hunnius

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann (87. Papke), Papke, Dauter, Feuerherdt (73. Harzendorf), Tepper, Feuerherdt, Schmahl, Lindemann, Kniesche (74. Matthäus), Müller

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96