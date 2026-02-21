Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Letzlingen / Potzehne – Stendal: Nachdem die SG Letzlingen / Potzehne an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Nach nur 18 Minuten schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Gardeleger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II – 1:1 in Minute 69

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Schulze, Pape (68. L. Daries), Saluck, D. Mertens (81. Borchert), Benecke (60. A. R. Daries), Krehl (63. M. Bock), Grabau, A. Bock, O. L. Mertens (68. Schlamann)

1. FC Lok Stendal II: Poser – Grigo, Wolff, Kovalov, Balliet, Frötschner (60. Kliche), Konieczny (39. Bordizhenko), Matiiv, Borkenhagen, Handge, Schulze (65. Korbani)

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60