Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg fuhr der SV Liesten 22 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

SV Liesten 22 und TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mateev den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Liesten sicherte (67.). Der SV Liesten 22 hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Müller (90. Beck), F. B. Mateev, O. A. Czaplinski, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Langer (62. Hackfurt), Glameyer, V. B. Mateev, Paul, Bastian (59. Subke), Luckmann (87. Häusler)

TuS Wahrburg: Henschel – Salemski, Heim (67. Aslih), Radelhof, Schlegel, Schnee, Rundstedt (67. Rieke), Assmann, Heyder, Klipp, Burghard

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55