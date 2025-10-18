Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Marcus Schlüter schoss und traf in Minute 45. Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in der 49. Minute, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schulze versenkte den Ball in Spielminute 66 noch einmal. Es wollte den Heyrothsbergern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Nsangou schoss und traf in der 81. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Dean-Robbin Taube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (90.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth, Vasükov (73. Hanke), Schlüter, Peukert, Fritz, Taube, Schulze (70. Thorand), Kloska, Wöhler (77. Möser), Schäfer

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Nsien (37. Baumann), Nsangou, Hilgendorf (77. Bielau), Klinzmann, Kasper, Ngou, Bansemer, Ellrich, Krüger, Gröschner

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48