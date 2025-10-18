Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Mario Katte und sein Team TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den Osterweddinger SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer schlugen die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. C. Stüber, Hamel (86. Dörner), Jakobs (77. Boese), Ostwald, Braunert, Günther (72. Zöbisch), Richter, Hertel, Junge (53. Ninschkewitz), Kietzmann (55. Pflug)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Krull, Klaus, Iser, Reuter (46. Hermann), Nölle (40. Hübler), Dziobek (58. Suchanek), Falkenberg, Barkowski, Embach (65. Weber), Nakoinz

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66