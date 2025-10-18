Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steven Hahn, als Timo Lange für Groß Santersleben traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

85. Minute: SV Groß Santersleben I baut Führung auf 2:0 aus

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (85.). Die Santersleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Hahn, Lange, Otto (70. Habibi), Al Houri (53. Eftindjioski), Fateh, C. Madaus, Kitanoski, Qorbani, Adjioski, Tafere

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (79. Moushfiq), Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Riedel, Wildenhof, Hennings, Felgenhauer, Böttcher (46. Janik), Telge (68. Pfitzner), Graupner, Unger

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51