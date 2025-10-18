Ergebnis 8. Spieltag SV Groß Santersleben I siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen Roter Stern Sudenburg
Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.
Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.
Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.
Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steven Hahn, als Timo Lange für Groß Santersleben traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 8
85. Minute: SV Groß Santersleben I baut Führung auf 2:0 aus
Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (85.). Die Santersleber haben sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Hahn, Lange, Otto (70. Habibi), Al Houri (53. Eftindjioski), Fateh, C. Madaus, Kitanoski, Qorbani, Adjioski, Tafere
Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (79. Moushfiq), Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Riedel, Wildenhof, Hennings, Felgenhauer, Böttcher (46. Janik), Telge (68. Pfitzner), Graupner, Unger
Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51