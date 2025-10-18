Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 152 Zuschauern mit 1:4 (0:0) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Sülzetal/MTU. Das Match zwischen Altenweddingen und Eilsleben ist mit einer klaren 1:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rene Hasse (Eilslebener SV) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Hasse (75.) erzielt wurde.

Minute 75: SV 1889 Altenweddingen 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Die Sülzetaler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Schubert, Deike (60. Rein), Harnau, Zywotek, Winkelmann (81. Gumtz), Dethlefsen, Selent (75. Thielecke), Schlieter (81. Tschepe), Mootz (60. Richter)

Eilslebener SV: Bergeest – Pruhs, Sengewald, Jakobs (79. Willms), Stolte (63. Köhler), Haus, Badeleben (63. Hampel), Reber, Falk, Bach (63. Hasse), Matthies (63. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152