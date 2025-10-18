Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Assmann den Ball ins Netz.

SV Liesten 22 Kopf an Kopf mit TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mateev den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Liesten sicherte (67.). Der SV Liesten 22 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Langer (62. Hackfurt), Luckmann (87. Häusler), Glameyer, Müller (90. Beck), Paul, O. A. Czaplinski, F. B. Mateev, Bastian (59. Subke)

TuS Wahrburg: Henschel – Radelhof, Schlegel, Klipp, Schnee, Salemski, Heim (67. Aslih), Heyder, Assmann, Burghard, Rundstedt (67. Rieke)

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55