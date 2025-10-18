Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steven Hahn, als Timo Lange für Groß Santersleben traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Groß Santersleben I führt nach 85 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Steven Hahn (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 2:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri (53. Eftindjioski), Kitanoski, Hahn, Adjioski, C. Madaus, Tafere, Lange, Qorbani, Fateh, Otto (70. Habibi)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Hennings, Wildenhof, Spilgies (79. Moushfiq), Felgenhauer, Telge (68. Pfitzner), Böttcher (46. Janik), Unger, Riedel, Graupner

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51