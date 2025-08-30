Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I fuhr der TuS Wahrburg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der TuS Wahrburg nach einem klaren Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Maximilian Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Brettiner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

1:1 für TuS Wahrburg und TSV Brettin/Roßdorf I – Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Leppin (46. Schulz), Schlegel, Salemski, Radelhof, Klipp, Weikert, Köhn (54. Hallmann), Rieke, Wennrich, Heyder

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, Müller, Kniesche, Papke, Lindemann (57. Harzendorf), Weinheimer (46. Papke), Lindemann, Feuerherdt (46. Zander), Dauter, Schmahl

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73