weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball NOFV Oberliga Süd
    4. >

  4. Ergebnis 10. Spieltag: 0:0 – Unentschieden zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf

Ergebnis 10. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf

Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Aktualisiert: 25.10.2025, 22:51

Auerbach/vogtl./MTU. In der Arena zur Vogtlandweide haben 268 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem VfB Auerbach 1 und der SG Union Sandersdorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Auerbach/vogtl.
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Cermus, Spranger (73. Bauer), Weigel (73. Roscher), Hache (73. Brejcha), Schmidt, Birkner, Voigt (54. Graf), Schardt, Guzlajevs
SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Sponholz, Hamella, Walter (85. Mittmeier), Choschnau, Brunner, Sauer (77. Seifert), Farkas (73. Exner), Scheibe (85. Stashenko), Jauck
; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268