Ergebnis 10. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.
Auerbach/vogtl./MTU. In der Arena zur Vogtlandweide haben 268 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem VfB Auerbach 1 und der SG Union Sandersdorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf
VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Cermus, Spranger (73. Bauer), Weigel (73. Roscher), Hache (73. Brejcha), Schmidt, Birkner, Voigt (54. Graf), Schardt, Guzlajevs
SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Sponholz, Hamella, Walter (85. Mittmeier), Choschnau, Brunner, Sauer (77. Seifert), Farkas (73. Exner), Scheibe (85. Stashenko), Jauck
; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268