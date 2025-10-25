Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Auerbach/vogtl./MTU. In der Arena zur Vogtlandweide haben 268 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem VfB Auerbach 1 und der SG Union Sandersdorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Cermus, Spranger (73. Bauer), Weigel (73. Roscher), Hache (73. Brejcha), Schmidt, Birkner, Voigt (54. Graf), Schardt, Guzlajevs

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Sponholz, Hamella, Walter (85. Mittmeier), Choschnau, Brunner, Sauer (77. Seifert), Farkas (73. Exner), Scheibe (85. Stashenko), Jauck

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268