Der Eilslebener SV unter Leitung von Trainer Fabian Dilge feierte einen überlegenen Erfolg über die SV Union Heyrothsberge mit einem 8:4 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Biederitzer konterten in der 21. Minute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – 1:1 in Minute 21

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann gelang es den Biederitzern, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Alexander Vasükov schoss und traf in der 48. Minute. Brenzlich wurde es für die Eilslebener nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 6:2 aus. Maximilian Reber schoss und traf in der 51. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Dann gelang es den Biederitzern, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Philipp Marth versenkte den Ball in der 67. Spielminute. Pascal Hampel traf in Minute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Schon drei Minuten darauf konnte Tom Marks (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (78.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Willms, Pruhs (55. Badeleben), Falk, Reber, Haus (75. Sacher), Sengewald, Derda (66. Matthies), Hampel, Jakobs (84. Weber), Bach (66. Hasse)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska (85. Hrachowitz), Schäfer, Schlüter, Peukert, Vasükov, Marth, Möser (73. Wöhler), Schulze (85. Thorand), Marks, Taube

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62