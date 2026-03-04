Ergebnis 14. Spieltag Möringer Sportverein sichert sich knappen Sieg gegen SV Viktoria Uenglingen mit 1:0
Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Möringer Sportverein ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den SV Viktoria Uenglingen.
Stendal/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.
Nach lediglich 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen
Möringer Sportverein: Bauer – Lauck (67. Dzierma), Mayer, Hutsu, Schönburg, Wendt, Bünnig, F. M. Köppe (90. Drawehn), Berr (89. Laporte), M. Köppe, Rosentreter (85. Kuschmider)
SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pfeiffer (77. Seyer), Hesse, Ahrendt, Kreisel, Jandt, Hunnius, Ahrendt, Hunnius (77. Behrendt), Bierstedt
Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128