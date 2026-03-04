Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Möringer Sportverein ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den SV Viktoria Uenglingen.

Möringer Sportverein sichert sich knappen Sieg gegen SV Viktoria Uenglingen mit 1:0

Stendal/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.

Nach lediglich 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck (67. Dzierma), Mayer, Hutsu, Schönburg, Wendt, Bünnig, F. M. Köppe (90. Drawehn), Berr (89. Laporte), M. Köppe, Rosentreter (85. Kuschmider)

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pfeiffer (77. Seyer), Hesse, Ahrendt, Kreisel, Jandt, Hunnius, Ahrendt, Hunnius (77. Behrendt), Bierstedt

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128