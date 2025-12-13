Der SG Letzlingen / Potzehne glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger besiegten die Gäste aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Salzwedeler revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Florian Roese erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Letzlingen / Potzehne gegen SV 51 Langenapel – 48. Minute

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Stefan Saluck (Letzlingen / Potzehne) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 3:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, O. L. Mertens (86. Klement), Engler, Wiegmann, Krehl (65. Daries), M. Bock (50. Saluck), Pape (75. Schlamann), Grabau, D. Mertens, Schulze

SV 51 Langenapel: Schmidt – Schulz, Roloff (70. Kamga Kamno), Pokorny (88. Scholze), Neuling, Bromann (88. Hahn), Roese, Peters, Meyer, Atah (88. Nematov), Vierke (70. Afanasew)

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63