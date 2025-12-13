Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 63 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger besiegten das Team aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Gardeleger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Florian Roese der Torschütze (48.).

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und SV 51 Langenapel – 48. Minute

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Stefan Saluck den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (64.). Damit war der Triumph der Gardeleger entschieden. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, A. Bock, M. Bock (50. Saluck), O. L. Mertens (86. Klement), Grabau, Engler, Wiegmann, D. Mertens, Krehl (65. Daries), Pape (75. Schlamann)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Atah (88. Nematov), Meyer, Roloff (70. Kamga Kamno), Pokorny (88. Scholze), Schulz, Vierke (70. Afanasew), Bromann (88. Hahn), Peters, Neuling, Roese

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63