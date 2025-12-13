Der SG Letzlingen / Potzehne glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

SG Letzlingen / Potzehne gewinnt zu Hause mit 3:1 gegen SV 51 Langenapel

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen das Team aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Salzwedeler revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Florian Roese erzielt.

Minute 48 SG Letzlingen / Potzehne auf Augenhöhe mit SV 51 Langenapel – 1:1

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Stefan Saluck den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (64.). Damit war der Erfolg der Gardeleger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, M. Bock (50. Saluck), D. Mertens, Schulze, Krehl (65. Daries), Pape (75. Schlamann), Grabau, Engler, Wiegmann, O. L. Mertens (86. Klement)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff (70. Kamga Kamno), Meyer, Neuling, Bromann (88. Hahn), Schulz, Roese, Pokorny (88. Scholze), Peters, Vierke (70. Afanasew), Atah (88. Nematov)

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63