Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II an diesem Wochenende das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Gardelegen/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von André Stolle hat am Sonntag vor 82 Zuschauern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 ganze acht Bälle kassiert. Die Partie endete 1:8 (0:3).

Hishyar Wazar Hasan traf für den SV Eintracht Salzwedel 09 I in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (25.).

SSV 80 Gardelegen II liegt 0:2 zurück – 25. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Gordon Krause im gegnerischen Tor. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Nur eine Minute später konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Die Gardeleger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lemme, Wulfänger, Osmers, Kuthe, Zausch, Lübke (72. Reiner), Tegge, Köhler (52. Borchert), Houssemeddine, Lenz (25. Kurpiers)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Müller, Galkowski (62. Müller), Kreitz, Wulff, Wazar Hasan, Eisert (65. Grabowski), Al Khelef, Burdack, Nowak, Stolz

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82