Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte der JSG Lutherkicker ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Dessauer SV 97.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 3 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der JSGer zu entscheiden (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Grabo, Kautzsch, Mateus, Dorn, Zager, Zwarg, Jentzsch, Mrasek, Trenkhorst (46. Schneegaß), Henze (44. Jenzsch)

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15