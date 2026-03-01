Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 4:3 (1:1)-Erfolg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 4:3 (1:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Levi Räke für Hadmersleben traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Oscherslebener konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Nick Schmidt der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1 in Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Maddox Liam Kegel, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Festerling, Mai, Schipp, Busch, Riemenschneider, R. F. Abel, Munzke, F. C. Schmidt, Knochen, L. Abel

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Ilse, Okunowski, Kegel, Jülich, Räke, Herbst, Wolff, Manegold, Abraham Maketh, Fischer

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25