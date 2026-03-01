Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der Nachwuchs FC Landsberg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Landsberg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Markus Giss (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

1:1 für Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 45

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Weygant (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (81.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Perll, Hirschel, Schneider, Hellie (28. Gebhardt), Lorenz, Ketzel (79. Schmidt), Scheller (21. Weygant), Ludwig

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Kaziur, Seelig, Konicki, Schröter (79. Marku), Seidel (46. Schlömer), Kozlowski, Hartung

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32