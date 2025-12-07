Dem SV 51 Langenapel gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den TuS Wahrburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Langenapel haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedeler schlugen die Gäste aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Peters für Langenapel traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Das zweite Tor konnten die Salzwedeler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Peters den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

76. Minute: SV 51 Langenapel vorne dank zwei Treffern von Marcel Peters – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS Wahrburg steckte noch zweimal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 51 Langenapel noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Florian Roese (Langenapel) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Schulz, Roese, Stolz, Meyer, Bromann (81. Kamga Kamno), Roloff, Vierke, Beneke (46. Pokorny), Afanasew (79. Neuling)

TuS Wahrburg: Schmidt – Assmann, Schnee (62. Klipp), Salemski (46. Schulz), Burghard, Werle (81. Wennrich), Schlegel, Rundstedt, Wennrich, Radelhof, Heim

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52