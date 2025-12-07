Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Zeitz und SG Döllnitz am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Zeitz/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Julius Christopher Rolke für Zeitz traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zeitzer konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Lio Xavier Ofiara der Torschütze (75.).

75. Minute 1. FC Zeitz auf Augenhöhe mit SG Döllnitz – 1:1

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Döllnitz e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Ben Bültermann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Schkopauer Team erzielte (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Thäle (66. Abdullahi Hassan), Müller (60. Eckardt), Kämpfe, Felgenträger, Reiche (24. Medovkin), Rolke, Schubert, Rothe

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Lizon, Seifert (30. Trisch), Bültermann, Voigt, Querfeld, Ofiara, Eckert

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38