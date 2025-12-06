Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz besiegten die Gäste aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jannis Fuchs das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Kolkwitz legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

14. Minute: VfB 1921 Krieschow liegt mit 2:0 vorne

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann, Grimm, Raak (73. Zurawsky), Dreßler (46. Knechtel), Bittroff, Fuchs, Pahlow (84. Zizka), Seibt (61. Michalski), Pereira Rodrigues, Hebler (73. Stephan)

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte (70. Pfeiffer), Schulze (70. Ilchenko), Masuth (85. Kovalov), Mahrhold (70. Matiiv), Knoblich (80. Konieczny), Schaarschmidt, Stark, Schleicher, Kaschlaw, Scheffler

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186