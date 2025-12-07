Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Eintracht Lützen im Spiel gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Die Partie zwischen dem TSV Eintracht Lützen und der TSG Wörmlitz-Böllberg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Wörmlitz-Böllberg auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:5 (1:2) für sich.

Malte Laufer (TSV Eintracht Lützen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Lützener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Faruk Ilyas Ölmez der Torschütze (30.).

30. Minute TSV Eintracht Lützen auf Augenhöhe mit TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emir Redzhebov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (85.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Pretzsch, Laufer, Meyer, F. M. Nadolny, Hristov, K. Nadolny, Staude, Weiß, Neidhold, Tober

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ölmez, Löbel, Abo Zamr, Moussa Diop, Schulze, Redzhebov, Ouedraogo, Schulze, Haase (46. Gorgas)

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20