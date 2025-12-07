Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV 51 Langenapel vor 52 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg freuen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Peters das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. In der zweiten Halbzeit setzte Langenapel noch einen drauf: In Minute 76 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Peters.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der TuS Wahrburg steckte noch zweimal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 51 Langenapel noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Florian Roese (Langenapel) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Beneke (46. Pokorny), Meyer, Vierke, Schulz, Roloff, Peters, Afanasew (79. Neuling), Roese, Bromann (81. Kamga Kamno), Stolz

TuS Wahrburg: Schmidt – Rundstedt, Salemski (46. Schulz), Schlegel, Assmann, Schnee (62. Klipp), Burghard, Radelhof, Werle (81. Wennrich), Heim, Wennrich

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52