Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Nach 14 Minuten schoss Paul Langer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Salzwedeler konterten in der 42. Minute. Diesmal war Kevin Assmann der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Liesten 22 gegen TuS Wahrburg – 42. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Salzwedeler Elf erzielen (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), F. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler), V. B. Mateev, O. A. Czaplinski, Müller (90. Beck), Bastian (59. Subke), Langer (62. Hackfurt), Glameyer

TuS Wahrburg: Henschel – Assmann, Schnee, Radelhof, Heyder, Rundstedt (67. Rieke), Heim (67. Aslih), Burghard, Schlegel, Salemski, Klipp

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55